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Валерия Адлейба
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Лера Адлейба: не ожидала такой прием в аэропорту

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Темы:
Валерия Адлейба (130)
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Победительница международного проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба и ее мама Мадина Эшба прилетели на родину из Крыма после финала "Детской Новой волны" 2 июня.

"С того момента, как было ее первое выступление, я не могла понять, что стало происходить в нашей жизни, в жизни Леры. Я хочу сделать все, чтобы ребенок занимался вокалом",   — сказала Мадина Эшба.

В свою очередь, Валерия Адлейба добавила, что она не ожидала такой теплой встречи в аэропорту.

Темы:
Валерия Адлейба (130)

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