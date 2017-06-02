Лера Адлейба: не ожидала такой прием в аэропорту

"С того момента, как было ее первое выступление, я не могла понять, что стало происходить в нашей жизни, в жизни Леры. Я хочу сделать все, чтобы ребенок занимался вокалом", — сказала Мадина Эшба.

В свою очередь, Валерия Адлейба добавила, что она не ожидала такой теплой встречи в аэропорту.