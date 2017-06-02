Лера Адлейба: не ожидала такой прием в аэропорту

В свою очередь, Валерия Адлейба добавила, что она не ожидала такой теплой встречи в аэропорту.
В свою очередь, Валерия Адлейба добавила, что она не ожидала такой теплой встречи в аэропорту.
Прокуратура Краснодарского края расследует массовую гибель дельфинов в Новороссийске, в Абхазии же за месяц зафиксировано четыре случая гибели этих морских животных, благо, не массовых.
Впечатлениями от Петербургского международного экономического форума-2017 (ПМЭФ) поделился министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.
Толпа поклонников в сочинском аэропорту едва не задушила в объятиях Валерию Адлейба, победившую в проекте «Ты супер!»
О том, как Красный Крест помогает населению гуманитарной помощью занимается судьбой пропавших без вести, рассказал глава миссии.
Азербайджанцы продолжают изымать вложения из банковского сектора, и только жесткая экономия позволила банкирам выйти на прибыль.
Полиция Армении обращает внимание родителей на набирающую популярность среди подростков субкультуру – руфинг, то есть лазание по крышам.
Ураган, прошедший на днях в Москве, невольно внес смуту в работу служб ЧС в Казахстане, где жителей по ошибке предупредили о грядущем разгуле стихии.
Уровень бытового потребления электроэнергии в Кыргызстане выше, чем в Германии из-за низкой энергоэффективности.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эксклюзивном интервью рассказал, почему братские народы России и Беларуси бранятся – только тешатся.
Машина военной полиции, сопровождавшая колонну военной техники НАТО в Латвии, столкнулась с бензовозом.
Власти Литвы, мобилизуя народ на борьбу с «внешним врагом», добиваются обратного эффекта – литовцы устают от постоянной пропаганды войны.
После восьми лет проевропейской и антироссийской политики Молдова начала выправлять ситуацию, заявил президент Игорь Додон.
Книга рецептов школьных обедов Таджикистана, созданная Всемирной продовольственной программой ООН, признана лучшей в мире.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что мигрантов нужно не выдворять, а наказывать штрафами.
Известного негативным отношением к российским дипломатам эстонского политика пригласили отпраздновать День России в посольстве РФ.
О том, как Красный Крест помогает населению гуманитарной помощью занимается судьбой пропавших без вести, рассказал глава миссии.
Азербайджанцы продолжают изымать вложения из банковского сектора, и только жесткая экономия позволила банкирам выйти на прибыль.
Полиция Армении обращает внимание родителей на набирающую популярность среди подростков субкультуру – руфинг, то есть лазание по крышам.