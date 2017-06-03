"Нелюбовь": фильм все-таки приводит подсознание в движение

Где-то на сороковой минуте фильма начинается действие. Пропадает ребенок. И дальше мы видим детектив. Ну, конечно, его подобие. Но смотреть вдруг оказывается можно. Вот герои едут туда-то, вот общаются с тем-то. Следствие ведет активист-общественник в исполнении Алексея Фатеева. Скажу сразу, что он – лучший актер фильма.

Послевкусие фильма – тяжелое. Какие-то слои сознания и подсознания "Нелюбовь" все-таки приводит в движение. Думаешь, конечно, о том, какая ужасная жизнь. Но зато потом выходишь на улицу, а там – почти лето. И люди живые ходят, детишки бегают, смеются. Почему-то совсем не как у Звягинцева.

В заключение Рыжков отметил, что Андрей Звягинцев – человек, конечно, талантливый. Одна сцена с беззвучно кричащим мальчиком стоит всего остального фильма. Но, похоже, талант режиссера податлив на искушения фестивалями, конъюнктурой и злобой дня. В ущерб сюжетам, характерам, работе над интригой. А ведь талант может обидеться и уйти. И что тогда делать? За совсем бездарную халтуру платить ведь не станут.