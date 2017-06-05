Как избежать синдрома хронической усталости: советы врача

По словам врача, синдрому хронической усталости подвержены те люди, которые продолжительное время занимаются умственным трудом, работают без отпуска и имеют ненормированный рабочий день, а также долго сидят перед компьютером и получают информационный стресс.

Результатом всего этого является истощение ресурсов организма. Чтобы этого избежать, Евгений Серебрянский дает несколько советов в эфире радио Sputnik.

"Для начала надо вести здоровый образ жизни. Должна быть утренняя зарядка, закаливание организма, чередование труда и отдыха. Если правильно это чередовать, интенсивность и качество работы улучшатся, не будет того, что человек засыпает за компьютером. Занятия физическими упражнениями крайне необходимы — это и называется в здоровом теле — здоровый дух", — сказал врач.