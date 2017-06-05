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© Sputnik / Томас Тхайцук

Как избежать синдрома хронической усталости: советы врача

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Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Евгений Серебрянский рассказал, как избавиться от синдрома хронической усталости.

По словам врача, синдрому хронической усталости подвержены те люди, которые продолжительное время занимаются умственным трудом, работают без отпуска и имеют ненормированный рабочий день, а также долго сидят перед компьютером и получают информационный стресс.

Результатом всего этого является истощение ресурсов организма. Чтобы этого избежать, Евгений Серебрянский дает несколько советов в эфире радио Sputnik

"Для начала надо вести здоровый образ жизни. Должна быть утренняя зарядка, закаливание организма, чередование труда и отдыха. Если правильно это чередовать, интенсивность и качество работы улучшатся, не будет того, что человек засыпает за компьютером. Занятия физическими упражнениями крайне необходимы — это и называется в здоровом теле — здоровый дух", — сказал врач.

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