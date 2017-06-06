Аджинджал о пенальти сборной Абхазии в матче с Аланией: справедливо

"Нужно было забивать и второй гол, и тогда все закончилось бы спокойно. В конце концов, они (сборная Алании (РЮО) – ред.) забили нам гол со стандарта, и нам пришлось вложить максимум усилий. Мы забили в конце, чему очень рады", — отметил главный тренер.

Что касается назначенного пенальти в ворота абхазской команды, Беслан Аджинджал сказал, что судья был прав в этом игровом эпизоде, так как абхазский футболист сыграл рукой в своей штрафной площадке.

"Никаких претензий к судейству нет, все хорошо. Второй наш гол был забит в результате контратаки. Футболист выбежал на фланг, сделал хороший пас оттуда, и вышедший на замену Шония замкнул эту передачу. Ребята, вышедшие на замену, соорудили этот гол, они были более свежими, и у них хватило сил", — подчеркнул главный тренер.