Аджинджал о пенальти сборной Абхазии в матче с Аланией: справедливо

Что касается назначенного пенальти в ворота абхазской команды, Беслан Аджинджал сказал, что судья был прав в этом игровом эпизоде, так как абхазский футболист сыграл рукой в своей штрафной площадке.
"Никаких претензий к судейству нет, все хорошо. Второй наш гол был забит в результате контратаки. Футболист выбежал на фланг, сделал хороший пас оттуда, и вышедший на замену Шония замкнул эту передачу. Ребята, вышедшие на замену, соорудили этот гол, они были более свежими, и у них хватило сил", — подчеркнул главный тренер.