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Беслан Аджинджал
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аджинджал о пенальти сборной Абхазии в матче с Аланией: справедливо

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Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (12)
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Главный тренер национальной сборной Беслан Аджинджал отметил в интервью Sputnik Абхазия, что после быстрого гола абхазской команды в матче со сборной Алании футболисты не смогли развить преимущество.

"Нужно было забивать и второй гол, и тогда все закончилось бы спокойно. В конце концов, они (сборная Алании (РЮО) – ред.) забили нам гол со стандарта, и нам пришлось вложить максимум усилий. Мы забили в конце, чему очень рады", — отметил главный тренер. 

Что касается назначенного пенальти в ворота абхазской команды, Беслан Аджинджал сказал, что судья был прав в этом игровом эпизоде, так как абхазский футболист сыграл рукой в своей штрафной площадке.

"Никаких претензий к судейству нет, все хорошо. Второй наш гол был забит в результате контратаки. Футболист выбежал на фланг, сделал хороший пас оттуда, и вышедший на замену Шония замкнул эту передачу. Ребята, вышедшие на замену, соорудили этот гол, они были более свежими, и у них хватило сил", — подчеркнул главный тренер.

Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (12)

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