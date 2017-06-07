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Тренер Алик Карди оглы, Боксер Батал Чежи и депутат Роман Качарава
© Sputnik. Зафас Гамгия

Чежия и его наставники: приятно видеть соотечественников на трибунах

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Темы:
Спортивная Абхазия (126)
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Победу в рейтинговом бою Батала Чежия и дальнейшие планы спортсмена обсудили в студии радио Sputnik Абхазия боксер Батал Чежия, президент и вице-президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди оглы и Роман Качарава.

"Нет никакого секрета победы. Все заключается в постоянных тренировках и подготовках к бою. Когда ты выступаешь за свою страну, выкладываешься по максимуму. Вдвойне приятно, когда соотечественники приходят за тебя поболеть", — отметил Чежия. 

Абхазский боксер Батал Чежия в рейтинговом бою победил россиянина Артема Вычкина на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону 3 июня.

Батал Чежия выступал в весовой категории — 76 килограммов. Победу абхазскому спортсмену присудили единогласно, все четыре раунда боксерского поединка остались за Баталом Чежия.

Для Батала Чежия бой с Артемом Вычкиным стал третьим в профессиональной карьере, как и в двух предыдущих боях, абхазский боксер сумел одержать победу.  

До этого боя Батал Чежия занимал 22 строчку в рейтинге боксеров в России. В мировой классификации абхазский спортсмен был на 424 месте.

Темы:
Спортивная Абхазия (126)

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