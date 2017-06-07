Манаргия о предстоящем матче сборной Абхазии: киприоты помнят проигрыш

"Сегодня наша сборная играет с Северным Кипром, с хозяевами, которые уже обеспечили себе выходы из группы, они уже в полуфинале. Не думаю, что они отнесутся к нашему матчу как к проходному. Но они-то помнят, что в Сухуме они проиграли, думаю, что они будут играть и биться", — сказал радиоведущий.

Манаргия также пожелал удачи нашей сборной и отметил, что игроки, несмотря на предвзятое отношение судей, показывают замечательную игру.