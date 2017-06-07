Манаргия о предстоящем матче сборной Абхазии: киприоты помнят проигрыш

Манаргия также пожелал удачи нашей сборной и отметил, что игроки, несмотря на предвзятое отношение судей, показывают замечательную игру.
Манаргия также пожелал удачи нашей сборной и отметил, что игроки, несмотря на предвзятое отношение судей, показывают замечательную игру.
Москва приветствует готовность Южной Осетии равноправно участвовать в работе по организации грузового транзита через ее территорию.
Суд Лондона запретил иностранным кредиторам Международного банка Азербайджана предъявлять требований в отношении активов без разрешения.
Представительница Армении Шушан Ерицян стала обладательницей «Гран при» международного конкурса красоты «Мисс СНГ».
Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом.
Кыргызстан может лишиться своей муки и пшеницы – после вступления в ЕАЭС местные предприятия не выдерживают конкуренции.
МИД Беларуси требует объяснений от Вильнюса в связи с высказыванием президента Литвы о Беларуси как угрозе для Польши и стран Балтии.
Депутат латвийского Сейма от партии "Согласие" предлагает запретить злостным неплательщикам алиментов пользоваться общественным туалетом.
В литовском Сейме передумали облагать пособия по безработице 15-процентным подоходным налогом. А ведь хотели.
Президент Молдовы запросил сведения обо всех аккредитованных в стране дипломатах после скандала с высылкой российских представителей.
Россия усиливает свои базы в Таджикистане и Кыргызстане новейшими вооружениями, в связи террористической активностью в Афганистане.
В Самарканде осуждены экстремисты, завербованные в Москве и намеревавшиеся создать в Узбекистане теократическое государство.
Эстония должна была возглавить Совет ЕС с 1 июля, но вынуждена начать процесс руководства раньше срока по просьбе Мальты.
Москва приветствует готовность Южной Осетии равноправно участвовать в работе по организации грузового транзита через ее территорию.
Суд Лондона запретил иностранным кредиторам Международного банка Азербайджана предъявлять требований в отношении активов без разрешения.
Представительница Армении Шушан Ерицян стала обладательницей «Гран при» международного конкурса красоты «Мисс СНГ».