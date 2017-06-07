15:36 07 Июня 2017
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Алхас Манаргия
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Манаргия о предстоящем матче сборной Абхазии: киприоты помнят проигрыш

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Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (16)
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Чемпионат Европы по футболу ConIFA 2017, в котором участвуют восемь команд, проходит в Северном Кипре с 4 по 11 июня. 7 июня сборная Абхазии по футболу сыграет с Северным Кипром. Радиоведущий Sputnik Абхазия Алхас Манаргия рассказал о том, что ожидать от этого матча.

"Сегодня наша сборная играет с Северным Кипром, с хозяевами, которые уже обеспечили себе выходы из группы, они уже в полуфинале. Не думаю, что они отнесутся к нашему матчу как к проходному. Но они-то помнят, что в Сухуме они проиграли, думаю, что они будут играть и биться", — сказал радиоведущий.

Манаргия также пожелал удачи нашей сборной и отметил, что игроки, несмотря на предвзятое отношение судей, показывают замечательную игру.

Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (16)

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