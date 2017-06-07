Хаджимба о балансе власти: президент должен активно влиять на процессы в стране

Рауль Хаджимба добавил, что только в таком русле можно получить результат, который ожидают.
Рауль Хаджимба добавил, что только в таком русле можно получить результат, который ожидают.
Пресс-конференция главы государства всегда важное событие в стране. К нему журналисты готовятся особенно, чтобы не упустить возможность задать самый важный вопрос.
В Москве, на сцене Дома национальностей состоялась премьера спектакля "Джамхух – сын оленя, или Евангелие по-чегемски" – по тридцать первой главе третьей книги великого романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". Постановка была создана силами выпускников абхазского актерского курса Санкт-Петербургского государственного института культуры.
В пресс-центре Sputnik состоялось вручение медалей "Посол доброй воли Абхазии" Тенгизу Тарба, Камме Гопия и Илоне Ардзинба.
Парламент Южной Осетии одобрил постановление об объявлении в амнистии в связи с избранием нового президента.
Квартиры в «Деревне атлетов», где размещались спортсмены во время проведения Европейских игр и Исламиады, будут выставлены на продажу.
Страны ЕАЭС перейдут на единую электронную систему в таможенной сфере, что это облегчит жизнь хозяйствующим субъектам.
Принятие в ШОС Индии и Пакистана приведет к тому, что организация объединит порядка 40% населения Земли, заявил Нурсултан Назарбаев.
Запрет на работу в России без прав российского образца противоречит базовым принципам ЕАЭС. Москва предлагает отдельное соглашение.
В гомельской области Беларуси мужчина погиб, подорвавшись на мине времен Великой Отечественной войны.
Жители латвийских волостей, в которых невыгодно запускать автобус из-за малой загрузки, смогут вызывать себе такси – по цене автобусного билета.
Уже вторая по счету вспышка африканской чумы свиней подтвердилась Литве. На сей раз в Паневежской области в приусадебном хозяйстве.
В Молдове власти намерены на законодательном уровне прописать время, когда нельзя производить ремонт в жилых и нежилых помещениях.
Российские военные 201-й РВБ в Таджикистане подтверждают усиление российского контингента, но подробностей пока не сообщают.
В Узбекистане перекрыт канал поставки секс-рабынь в Казахстан – двух девушек удалось перехватить на границе.
Эстония попала в список стран, куда может быть проложен маршрут так называемого «вакуумного поезда».
Парламент Южной Осетии одобрил постановление об объявлении в амнистии в связи с избранием нового президента.
Квартиры в «Деревне атлетов», где размещались спортсмены во время проведения Европейских игр и Исламиады, будут выставлены на продажу.
Страны ЕАЭС перейдут на единую электронную систему в таможенной сфере, что это облегчит жизнь хозяйствующим субъектам.