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Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хаджимба о балансе власти: президент должен активно влиять на процессы в стране

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Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба (8)
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в среду 7 июня.

"Я остаюсь на тех же позициях, которые озвучивал когда-то. Мы будем предлагать и дальше продолжать эту работу, хотя есть определенные умонастроения и в самом Парламенте – оставить все это так, как было. Но я считаю возможным, чтобы премьер-министра утверждал Парламент. Тогда, мера ответственности руководителя Кабинета министров будет достаточно серьезной не только перед Президентом, но и перед Парламентом. Считаю возможным, чтобы в последующем было принято решение об отставке не отдельных членов Кабинета министров, а в целом, чтобы Парламент принимал по этому вопросу решение. Но я за то, чтобы и Президент продолжал бы активно влиять на многие процессы деятельности государства в нашей стране", — сказал Хаджимба.

Рауль Хаджимба добавил, что только в таком русле можно получить результат, который ожидают.


Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба (8)

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