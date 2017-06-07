Хаджимба о балансе власти: президент должен активно влиять на процессы в стране

"Я остаюсь на тех же позициях, которые озвучивал когда-то. Мы будем предлагать и дальше продолжать эту работу, хотя есть определенные умонастроения и в самом Парламенте – оставить все это так, как было. Но я считаю возможным, чтобы премьер-министра утверждал Парламент. Тогда, мера ответственности руководителя Кабинета министров будет достаточно серьезной не только перед Президентом, но и перед Парламентом. Считаю возможным, чтобы в последующем было принято решение об отставке не отдельных членов Кабинета министров, а в целом, чтобы Парламент принимал по этому вопросу решение. Но я за то, чтобы и Президент продолжал бы активно влиять на многие процессы деятельности государства в нашей стране", — сказал Хаджимба.

Рауль Хаджимба добавил, что только в таком русле можно получить результат, который ожидают.



