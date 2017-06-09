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Тамаз Цахнакия и Валентин Павлов
© Sputnik / Томас Тхайцук

Павлов и Цахнакия: врачи должны учиться всю жизнь

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Ректор Башкирского государственного медицинского университета и министр здравоохранения Абхазии подписали договор о сотрудничестве между Минздравом Республики Абхазия и БГМУ. В эфире радио Sputnik Абхазия Валентин Павлов и Тамаз Цахнакия рассказали, что предполагает сотрудничество и в каких направлениях.

"Договор предполагает сотрудничество в области образования наших граждан, вузовское образование, медицинское, различные этапы последипломного образования, включая непрерывное образование, научно-практическое сотрудничество, сотрудничество в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи", — сказал Цахнакия.

"Наше сотрудничество продолжается не первое десятилетие. Мы готовили и продолжаем готовить врачей в  Башкирском государственном медицинском университете, наши выпускники, которые окончили наш вуз и работают в Абхазии, с честью несут знамя нашего университета и белый халат врача, это ведущие специалисты нашей республики и Республики Абхазия, за них абсолютно не стыдно", — сказал Валентин Павлов.

В свою очередь, Тамаз Цахнакия добавил, что очень важно, чтобы наши специалисты постоянно повышали уровень своих знаний и практических навыков, от которых зависит качество оказываемой медицинской помощи и  необходимости  максимально минимизировать отток наших пациентов за пределы страны.

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