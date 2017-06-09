Манаргия: вратарь Абхазии с травмой выйдет против Падании

"Травмированный основной вратарь Инал Кацба заявлен, сегодня он выйдет на поле, благодаря однодневному отдыху и стараниям доктора, вратарь выйдет в стартовом составе. Состав сборной бойцовский, но не думаю, что наши футболисты с первой минуты бросятся в атаку, скорее всего, игра будет похожа на матч с Карпаталией", — считает радиоведущий Sputnik Абхазия Алхас Манаргия.

Всего в турнире участвовали восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "В" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.