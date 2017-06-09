18:50 09 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Алхас Манаргия
© Sputnik.

Манаргия: вратарь Абхазии с травмой выйдет против Падании

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (24)
4320

Полуфинал Чемпионата Европы ConIFA с участием национальной сборной Абхазии состоится 9 июня.

"Травмированный основной вратарь Инал Кацба заявлен, сегодня он выйдет на поле, благодаря однодневному отдыху и стараниям доктора, вратарь выйдет в стартовом составе. Состав сборной бойцовский, но не думаю, что наши футболисты с первой минуты бросятся в атаку, скорее всего, игра будет похожа на матч с Карпаталией", — считает радиоведущий Sputnik Абхазия Алхас Манаргия. 

Всего в турнире участвовали восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "В" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (24)

По теме

Футболистка Тодуа будет болеть за Абхазию в полуфинале ЧЕ ConIFA 2017
Врач cборной Абхазии на ЧЕ ConIFA 2017: у команды выходной
Манаргия о сборной Абхазии по футболу на ЧЕ ConIFA: лучшие во всех матчах


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание совета глав государств-членов ШОС
    ШОС плюс два

    Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.

  • Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в город Астану Республики Казахстан принял участие в очередном заседании Совета Глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в узком составе.
    Пошел ва-банк!

    Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.

  • Водительские права
    Вас не касается!

    Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.

  • Премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии на встрече по вопросу Балтийского строительства СПГ-терминала
    Уйти от «Газпрома»

    Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».

  • Отказ от алкоголя, архивное фото
    Остановить запой

    В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.

  • Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
    Отпуск в пробке

    В период летних отпусков на границе Молдовы с соседними странами в пробке можно провести до трех часов.

  • Студенты УЦА в Нарыне
    Стыд и горечь

    Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.

  • Флаги Узбекистана и Казахстана
    Казахстанский прорыв

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.

  • День кафе
    Эстонский пир

    В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Премьера спектакля молодежного театра - Инапха Кягуа
Возвращение героя: премьера "Инапха Кягуа" в Сухуме
Мы одной крови: организаторы рассказали о донорской акции
"Мы одной крови": организаторы рассказали о "донорской" акции
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia