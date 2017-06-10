Лев Рыжков о фильме "Мумия": костюмированный балаганчик

"Не буду апеллировать к исторической достоверности фильма, поскольку понятно, что ни царей таких, как в фильме, в Древнем Египте не было, ни мумии — в Месопотамии. К тому же давно известно, что крупные кинопроекты экономят на исторических консультантах. Скажу лишь, что сюжет максимально не увлекателен, насколько это возможно. Абсолютно не переживаешь за героев, совершенно точно знаешь, что они выкрутятся из любой передряги", — рассказал колумнист Sputnik Лев Рыжков.

"Мумия" колумниста и киномана не просто не шокировала, а даже раззадорила. Главное зло картины — принцесса Ахманет — в глазах Льва Рыжкова была "трухлявой и беспомощной". "В хороших фильмах ужасов царствует мракобесие в лучшем смысле этого слова, зритель вздрагивает, а в "Мумии" понятно, что перед нами костюмированный балаганчик", — добавил критик.

По сюжету "Мумии" погребенная дочь египетского фараона возрождается с целью захватить власть над всем человечеством.