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Лев Рыжков
© Foto: из архива Льва Рыжкова

Лев Рыжков о фильме "Мумия": костюмированный балаганчик

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По большим экранам отечественных кинозалов громко шагает очередная киноадаптация мистического сюжета про ожившую египетскую мумию. О том, почему блокбастер "Мумия" с Томом Крузом в главной роли ценителям "хоррора" смотреть будет неловко и стыдно, рассказал колумнист Sputnik Лев Рыжков.

"Не буду апеллировать к исторической достоверности фильма, поскольку понятно, что ни царей таких, как в фильме, в Древнем Египте не было, ни мумии — в Месопотамии. К тому же давно известно, что крупные кинопроекты экономят на исторических консультантах. Скажу лишь, что сюжет максимально не увлекателен, насколько это возможно. Абсолютно не переживаешь за героев, совершенно точно знаешь, что они выкрутятся из любой передряги", — рассказал колумнист Sputnik Лев Рыжков.

"Мумия" колумниста и киномана не просто не шокировала, а даже раззадорила. Главное зло картины — принцесса Ахманет — в глазах Льва Рыжкова была "трухлявой и беспомощной". "В хороших фильмах ужасов царствует мракобесие в лучшем смысле этого слова, зритель вздрагивает, а в "Мумии" понятно, что перед нами костюмированный балаганчик", — добавил критик. 

По сюжету "Мумии" погребенная дочь египетского фараона возрождается с целью захватить власть над всем человечеством.

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