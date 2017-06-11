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Элементарная психология
© Sputnik. Илья Питалев

Как экономить время: уметь сказать "нет"

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Научившись вовремя говорить "нет", можно сэкономить массу времени и сил. О том, как важно говорить "нет", рассказывает Виктория Тигиева в своей передаче "Элементарная психология".

"Люди становятся безотказными, потому что боятся вызывать конфликты, терять какие-то возможности, боятся казаться невоспитанными и грубыми. Однако иногда нужно уметь говорить "нет". Нужно для того, чтобы не тратить свое время на ненужные для себя вещи, для того, чтобы не растрачивать свои эмоции и свою энергию на чужие переживания и проблемы", — сказала Тигиева.

"Научитесь говорить "нет" людям, которых, образно, посадили себе на шею. Это не так сложно, как кажется. Во-первых, необходимо осознать, что у каждого человека есть какие-то проблемы. И если вы будете взваливать на себя проблемы других людей, то кто же решит ваши? Во-вторых, перестаньте стесняться. Невозможно нравиться всем вокруг", — добавила Тигиева в эфире Sputnik Южная Осетия.


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