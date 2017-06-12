Сухоруков о фильме "Звезды": история о потерянных людях

"Не у каждого хватает сил начать все сначала. "Звезды" — это история о потерянных людях, которые родились, воспитывались и жили определенным, советским образом. Со своими языком, колоритом, головным убором, со своими соседями, со своими шнурками, в конце концов, потому что у одного народа шнурки в ботинках, у другого на спине, а у третьего — где-нибудь в ухе. И вдруг им говорят: все, нет этих условий и этого порядка. Мой герой объединяет интернациональную группу. Как шампур сквозь кусочки шашлыка, я прохожу сквозь эти народы. Здесь нет титульной нации, второстепенного человека и третьесортного характера. Здесь все блуждают, ищут, живут в надежде на новую организованную жизнь", — сказал Сухоруков в эфире радио Sputnik

"Звезды" — трагикомедия с элементами криминальной драмы, в которой пойдет речь о мужчине, приехавшем в Россию на заработки.

Главный герой — уроженец Узбекистана, вынужденный покинуть родину и семью для того, чтобы заработать деньги на дорогостоящее лечение дочери. Это не обычный мигрант. По национальности он русский, по специальности — учитель русского языка и литературы. Его интеллигентность мешает герою в достижении цели.