Попов: есть идея отмечать молодых абхазских авторов на премии Искандера

"Пока это на уровне идеи, например, выделить молодых абхазских авторов на премии имени Искандера. Эта премия будет продолжаться, имя Фазиля навечно сохранится в русской и мировой литературе", — сказал Попов.

Сборник рассказов "Чан" Ричарда Чкадуа вошел в шорт-лист на получение премии имени Фазиля Искандера, сказал корреспонденту Sputnik.

Помимо Ричарда Чкадуа, на получение премии имени Фазиля Искандера претендовали Игорь Хварцкия, который представил на конкурс цикл своих рассказов из сборника "Дом на окраине", и Виталий Шария – сборник прозаических произведений "Букет Абхазии". Однако работы этих абхазских авторов не вошли в шорт-лист.

"Всех писателей из Абхазии я читал с огромнейшим интересом, остановились на Чкадуа, потому что он оригинален в том смысле, что пишет загадочную, таинственную прозу", — отметил Евгений Попов.

Русский ПЕН-центр объявил шорт-лист претендентов на получение премии имени Фазиля Искандера, в него вошли семь работ в прозе, в поэзии — пять и один киносценарий.

Международная премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром. Прием работ для участия начался 1 декабря 2016 года и закончился 28 февраля 2017 года. Список номинантов был оглашен в день рождения Фазиля Искандера 6 марта. Имена победителей будут названы в День Москвы 9 сентября.