МЧС: из-за наводнения на улице Щеглова в Сухуме эвакуируют людей

По словам министра, в Каманах сошел оползень, в связи с чем несколько автомобилей оказались заблокированными.
По словам министра, в Каманах сошел оползень, в связи с чем несколько автомобилей оказались заблокированными.
Десятки сотрудников ГАИ Абхазии написали рапорты об увольнении в четверг 15 июня.
Река Кодор изменила течение и подмывает тысячелетнюю крепость у села Атара Абхазская, к чему приведет противостояние крепости и реки, рассказал в эфире радио Sputnik замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия.
Юные абхазские шахматисты принимают участие в Чемпионате Европы по шахматам среди школьников, который проходит в Черногории с 10 по 19 июня.
В России могут установить свой День миротворца и предлагают приурочить памятную дату к вводу российских миротворцев в Южную Осетию.
Азербайджан важную историческую дату - День национального спасения. В этот день в 1993 году Гейдар Алиев возглавил Верховный Совет республики.
Вопрос инвестиций является самым насущным для Армении в процессе евразийской интеграции, считают эксперты.
По данным Всемирного экономического форума, Казахстан входит в 30-ку стран мира по качеству железнодорожной инфраструктуры.
На проведение президентских выборов в Кыргызстане в октябре 2017 года необходимо 670 миллионов сомов, считают в Центризбиркоме.
Александр Лукашенко считает, что страны ОДКБ в сами могут разобраться со своими проблемами, без иностранных политбюро и вмешательств.
Сейм Латвии в третьем чтении поддержал законопроект, запрещающий использование диких животных в цирке.
Сейм Литвы не поддержал внесение поправок в Гражданский кодекс, по легализации как разнополого, так и однополого партнерства.
Социалисты предлагают совместить два референдума - консультативного, в том числе по расширению полномочий президента, и по отставке мэра Кишинева.
Лишь 17 процентов жителей Таджикистана имеют постоянный доступ в интернет, а стоимость базового пакета равна 16% среднемесячного дохода.
Узбекистан намерен довести до 10 миллиардов кубометров ежегодный объем поставок газа в Китай в ближайшие три года.
Спецслужбы Эстонии, Латвии и Литвы проводят учения, в рамках которых, в том числе, отрабатываются действия по усмирению демонстрантов.
В России могут установить свой День миротворца и предлагают приурочить памятную дату к вводу российских миротворцев в Южную Осетию.
Азербайджан важную историческую дату - День национального спасения. В этот день в 1993 году Гейдар Алиев возглавил Верховный Совет республики.
Вопрос инвестиций является самым насущным для Армении в процессе евразийской интеграции, считают эксперты.