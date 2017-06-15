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Лев Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук

МЧС: из-за наводнения на улице Щеглова в Сухуме эвакуируют людей

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Из-за проливных дождей в Каманах сошел оползень, а на улице Щеглова в Сухуме подтоплены десятки домов, сообщил радио Sputnik Абхазия министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния.

"На улице Щеглова в районе улицы Чанба всегда река выходит из берегов во время сильных дождей, но на этот раз река стала агрессивнее. Вода зашла на первые этажи нескольких десятков домов. Мы начинаем эвакуировать детей", — сообщил Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния с места событий.

По словам министра, в Каманах сошел оползень, в связи с чем несколько автомобилей оказались заблокированными. 

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