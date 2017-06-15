МЧС: из-за наводнения на улице Щеглова в Сухуме эвакуируют людей

"На улице Щеглова в районе улицы Чанба всегда река выходит из берегов во время сильных дождей, но на этот раз река стала агрессивнее. Вода зашла на первые этажи нескольких десятков домов. Мы начинаем эвакуировать детей", — сообщил Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния с места событий.

По словам министра, в Каманах сошел оползень, в связи с чем несколько автомобилей оказались заблокированными.