Тужба: Sputnik Абхазия вдохновил на создание Общества защиты памятников

"Старинные улицы Москвы – мое хобби десятилетней давности, в свободное время я постоянно гулял по этим улочкам. Недавно, читая, как обычно, Sputnik, увидел рубрику "Абхазия: путешествие во времени", материалы о старом Сухуме, о книге Агумаа — так возникла у меня идея создания Общества защиты памятников. Я подумал, почему бы мне не изучать наряду с московскими улицами и сухумские", — рассказал Тужба.