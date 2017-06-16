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Константин Тужба
© Sputnik. Томас Тхайцук

Тужба: Sputnik Абхазия вдохновил на создание Общества защиты памятников

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Об идее создания Общества защиты памятников и о планах и целях организации рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

"Старинные улицы Москвы – мое хобби десятилетней давности, в свободное время я постоянно гулял по этим улочкам. Недавно, читая, как обычно, Sputnik, увидел рубрику "Абхазия: путешествие во времени", материалы о старом Сухуме, о книге Агумаа — так возникла у меня идея создания Общества защиты памятников. Я подумал, почему бы мне не изучать наряду с московскими улицами и сухумские", — рассказал Тужба.  

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