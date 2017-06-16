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Батал Кобахия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия о создании Общества защиты памятников: из серии "мечты сбываются"

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Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об идее создания Константином Тужба Общества защиты памятников.

"Константин Тужба является для меня примером города будущего. Если бы видели его дом, с какой любовью в течение 23 лет он высаживает во дворе дома цветы и кусты. Если бы жители города Сухум с такой же любовью относились не только к тому, что у них внутри дома, но и снаружи их стен, то город Сухум был бы сказкой. Нужно чуть-чуть проявить любви и внимания", — сказал Кобахия.

Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия отметил необходимость того, чтобы люди, живущие в Абхазии, понимали, что все окружающее их – это тысячелетняя история, это достояние народа. 

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