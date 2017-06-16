Кобахия о создании Общества защиты памятников: из серии "мечты сбываются"

Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия отметил необходимость того, чтобы люди, живущие в Абхазии, понимали, что все окружающее их – это тысячелетняя история, это достояние народа.
Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия отметил необходимость того, чтобы люди, живущие в Абхазии, понимали, что все окружающее их – это тысячелетняя история, это достояние народа.
Хорошо ли вы помните абхазские сказки? Пройдите тест, выберите один из трех вариантов ответов на девять вопросов, основанных на национальном фольклоре.
Президент Федерации шахмат Абхазии, бывший министр экономики Абхазии Константин Тужба создал общественную организацию по охране памятников и раз в неделю проводит бесплатные экскурсии по городу для детей.
В 2015 году волонтеры инициативной группы "Возвращение имени" нашли в Центральном архиве российской армии карточки 320 военнопленных из Абхазии, погибших в немецких концентрационных лагерях.
Минстрой Южной Осетии планирует реконструкцию «Большого парка» в Цхинвале, чтобы вернуть этому месту былую популярность.
Трое граждан Азербайджана с поясами смертников задержаны турецкими спецслужбами на границе с Сирией.
Совет старейшин Еревана принял решение назвать безымянную площадь города в честь Аргентины.
Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана намерено запретить ношение никаба и паранджи.
В Кремле рассказали, о чем поговорят президенты России и Кыргызстан в ходе визита кыргызсткого лидера в Москву.
Переговоры о проведении в белорусской столице II Европейских игр вышли на финишную прямую.
Одним из ключевых условий приема на работу в латвийские отели становится знание русского языка.
Госдеп США будет финансировать русскоязычные СМИ в Латвии, Литве и Эстонии, для того чтобы русские в регионе думали «правильно».
Молдавские метеорологи прогнозируют в республике ливневые дожди, которые несут серьезную угрозу.
Таджикистан вошел в пятерку лидеров по доле пользователей, чьи смартфоны подверглись атакам банковской троянской программы.
Компания «Узбекнефтегаз» планирует реализовать ряд проектов по добыче углеводородов на шельфе в Азербайджане и Туркменистане.
В столице Эстонии проходит эксперимент мастеров граффити, в результате которого многие улицы и дома Таллинна получат совершенно новый облик.
Минстрой Южной Осетии планирует реконструкцию «Большого парка» в Цхинвале, чтобы вернуть этому месту былую популярность.
Трое граждан Азербайджана с поясами смертников задержаны турецкими спецслужбами на границе с Сирией.
Совет старейшин Еревана принял решение назвать безымянную площадь города в честь Аргентины.