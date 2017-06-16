Центр погоды "Фобос": лето 2017 будет теплее, чем обычно

"Лето в этом году должно быть близким к климатической норме, либо даже немного теплее", — сказал Синенков со ссылкой на Гидрометеослужбу РФ.
"Лето в этом году должно быть близким к климатической норме, либо даже немного теплее", — сказал Синенков со ссылкой на Гидрометеослужбу РФ.
Десятки сотрудников ГАИ Абхазии написали рапорты об увольнении в четверг 15 июня.
Директор Института экологии Академии Наук Абхазии Роман Дбар рассказал Sputnik о причинах малого количества хамсы у берегов Абхазии в 2017 году.
В результате сильного ливня 15 июня в Сухуме и предгорьях оказались затопленными улицы и дома, маленькие речки вышли из берегов - потоп глазами очевидцев в обзоре Sputnik.
О Съезде молодежи и студентов в Сочи и участии в нем представителей Южной Осетии в эфире Sputnik.
Азербайджан занимает третье место среди стран СНГ по турпоездкам в Россию – более 180 тысяч путешественников за первый квартал.
За пять лет минимальная зарплата в Армении будет увеличена на 25%, пообещал пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.
Самолет «Эйр Астаны», следовавший по маршруту Астана-Бишкек, вернулся обратно в столичный аэропорт из-за технической неисправности.
Разница в доходах между группами самых богатых кыргызстанцев и самых бедных стала больше, посчитали в Нацстаткоме.
Литовский сейм объявил, что Островецкая АЭС в Беларуси представляет угрозу для национальной безопасности Литвы.
Самолеты НАТО сопровождали ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» ВКС РФ во время планового полета над Балтикой.
Эксперты предложили Сейму подумать о создании положительного имиджа Литвы для эмигрантов-литовцев и потенциальных инвесторов.
Граждане Молдовы 22 июня почтут память воинов, павших в Великой Отечественной войне, акцией «Свеча памяти».
Власти Таджикистана и Туркменистана демонстрируют, что время отстраненного нейтралитета в отношениях между странами проходит.
Узбекистан усиливает сотрудничество с Интерполом в рамках борьбы с международным терроризмом и незаконной миграцией.
Житель Эстонии Арсен Мардалейшвили обжаловал приговор российского суда, по которому он получил 11 лет колонии за шпионаж.
О Съезде молодежи и студентов в Сочи и участии в нем представителей Южной Осетии в эфире Sputnik.
Азербайджан занимает третье место среди стран СНГ по турпоездкам в Россию – более 180 тысяч путешественников за первый квартал.
За пять лет минимальная зарплата в Армении будет увеличена на 25%, пообещал пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.