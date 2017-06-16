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© Sputnik / Томас Тхайцук

Центр погоды "Фобос": лето 2017 будет теплее, чем обычно

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О том, каким будет лето 2017 года, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" сообщил, что долгосрочные прогнозы делаются с определенной долей вероятности.

"Лето в этом году должно быть близким к климатической норме, либо даже немного теплее", — сказал Синенков со ссылкой на Гидрометеослужбу РФ. 


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