Центр погоды "Фобос": лето 2017 будет теплее, чем обычно

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" сообщил, что долгосрочные прогнозы делаются с определенной долей вероятности.

"Лето в этом году должно быть близким к климатической норме, либо даже немного теплее", — сказал Синенков со ссылкой на Гидрометеослужбу РФ.



