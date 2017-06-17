Диетолог: мясо необходимо в любое время года

Мясо, при условии, что желудочно-кишечный тракт человека функционирует нормально, необходимо в любое время года, убеждена диетолог Асмик Абвоян.

"Конечно, следует обращать на количество потребляемого продукта, потому что мы привыкли есть мясо в необъятных количествах, особенно летом, когда появляется возможность выезжать с друзьями на "шашлыки" и так далее", — сказала в интервью радио Sputnik Армения Абовян.

Также следует обращать внимание на способ приготовления мяса. Жареное мясо, включая шашлык, однозначно вредно, в то время как приготовленное на пару — наоборот, полезно. Красное мясо признано источником канцерогенов, поэтому особое внимание на потребление красного жареного мяса должны обращать те люди, ближайшие родственники которых имеют в анамнезе онкологические заболевания толстой кишки, утверждает Абовян.

В таких случаях следует полностью отказаться от жареного мяса. Что касается красного мяса как такового, то в умеренных количествах потреблять его можно и нужно.