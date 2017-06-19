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Ивашов Сергей Иванович
Ракитин Б.В.

Эксперт: досматривать людей в аэропорту будут в движении

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Руководитель лаборатории дистанционного зондирования МВТУ имени Баумана Сергей Ивашов в эфире радио Sputnik рассказал о новой разработке в области безопасности досмотра в аэропорту, созданной российскими учеными.

"Те сканеры, которые используются в аэропортах, они со своей миссией справляются. И те неудобства, которые они доставляют пассажирам, компании оправдывают тем обстоятельством, что безопасность полетов превыше всего, и пассажиры, как правило, с этим смиряются", — сказал Ивашов в эфире радио Sputnik.

"Основное отличие, предлагаемое технологией, состоит в том, что одним радиолокационным датчиком задачу досмотра людей в движении не решить. К тому же стоимость аэропортных сканеров очень высока – около 250 тысяч долларов США. Они для наземного использования тоже не годятся, потому что их нужно много, и затраты будут неподъемными. Поэтому была поставлена задача досматривать людей в движении и максимально снизить стоимость приборов. Эту задачу одними радиолокационными средствами не решить. Нужно использовать совместно радиолокационный канал и видеоканал. Таким образом, удается досматривать людей в движении, то есть когда человек в процессе прохождения сканирующего устройства меняет свою позу. Используется времяпролетная камера, которая позволяет собрать трехмерное изображение за все время прохождения человека через терминал", — отметил эксперт.

Также Ивашов добавил, что два канала могут работать только совместно. По его словам, стоимость таких устройств будет на порядок меньше, чем тех, которые используются в аэропортах. Более того, так как это достаточно компактные устройства, их возможно вмонтировать в детали интерьера и использовать для скрытного наблюдения. 


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