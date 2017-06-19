Аслан Кобахия о ГАИ: на работу, как на охоту

"Никто не говорит, что работники ГАИ получают высокую заработную плату, но никто нам не давал права решать свои материальные проблемы таким образом. В ГАИ должны работать подготовленные ребята, и мы подумаем над реформой ГАИ", — сказал Кобахия.

Министр добавил, что все сотрудники ГАИ, написавшие заявления об уходе, должны быть уволены.