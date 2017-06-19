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Аслан Кобахия
Sputnik, Бадрак Авидзба

Аслан Кобахия о ГАИ: на работу, как на охоту

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На расширенной коллегии МВД в понедельник 19 июня министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия прокомментировал, с чем связаны массовые рапорты об увольнении сотрудников ГАИ.

"Никто не говорит, что работники ГАИ  получают высокую заработную плату, но никто нам не давал права решать свои материальные проблемы таким образом. В ГАИ должны работать подготовленные ребята, и мы подумаем над реформой ГАИ", — сказал Кобахия.

Министр добавил, что все сотрудники ГАИ, написавшие заявления об уходе, должны быть  уволены.

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