Руководитель "Каданса": выступили с сольным концертом в Артеке

"Самое интересное произошло за два дня до приезда в Артек. Мы получили информацию о том, что мы являемся коллективом, который всегда исполняет живую музыку, и что мы не попадаем в финальный концерт. Это, естественно, не смогло не расстроить, но мы сделали хитрый ход — разучили а-капелла новую песню", — сказал Алик Алавердян.

Руководитель ансамбля "Каданс" отметил, что после того как они представили главному режиссеру фестиваля все достижения коллектива, через два дня их пригласили с сольным концертом. По его словам, такого в Артеке не было ни у одной группы.