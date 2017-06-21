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Детский эстрадно-музыкальный театр Каданс
© Sputnik / Томас Тхайцук

Руководитель "Каданса": выступили с сольным концертом в Артеке

Радио
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Эстрадно-музыкальный театр "Каданс" принимал участие в Международном фестивале "Содружество Артек". Как выступили и с кем подружились, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали руководитель ансамбля Алик Алавердян, вокалисты группы Анастасия Алферова, Ариана Мамацева и музыкант-гитарист Артем Алавердян.

"Самое интересное произошло за два дня до приезда в Артек. Мы получили информацию о том, что мы являемся коллективом, который всегда исполняет живую музыку, и что мы не попадаем в финальный концерт. Это, естественно, не смогло не расстроить, но мы сделали хитрый ход — разучили а-капелла новую песню", — сказал Алик Алавердян.

Руководитель ансамбля "Каданс"  отметил, что после того как они представили главному режиссеру фестиваля все достижения коллектива, через два дня их пригласили с сольным концертом. По его словам, такого в Артеке не было ни у одной группы.

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