Торгпред России в Абхазии: 12 предприятий России налаживают сотрудничество с Абхазией

"Мы проанализировали рынок Абхазии и видим, что цены высокие, а номенклатура поставляемых товаров небольшая. Поэтому мы видим возможность увеличения и объемов поставок, и расширение номенклатуры по многим товарным позициям. Впервые в Абхазии состоится бизнес-миссия 12 заводов из России – это заводы, которые производят сельскохозяйственную технику и оборудование, это и пищевая промышленность, производство мебели и стройматериалов. Мы подбирали те заводы России, которые соответствуют потребностям абхазского рынка", — сказал Некрасов.

Владимир Некрасов добавил, что на встречах будут обсуждаться возможные механизмы продаж, в том числе и посредством лизинга.