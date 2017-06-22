Шеф-повар о том, как правильно жарить грибы

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Конкурс рисунков "Детство Чика" прошел в Сухуме Конкурс детских рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера прошел в рамках международного фестиваля "Стоянка человека" в Сухумском доме юношества в четверг 22 июня. 4

Работы по расчистке русла реки Гнилушка в Сухуме завершены Работы по расчистке и углублению русла реки Гнилушка в Сухуме, которые проходили 12 дней велись в два этапа. 150