Виктор Цой жив: группа "Порте" в студии радио Sputnik Абхазия

"Еще в детстве я слушал на бобинном магнитофоне моего отца "Звезду по имени Солнце". Могу с уверенностью сказать, что Виктор Цой, наряду с другими российскими рок-группами, перевернул мой мир, поэтому на стене Виктора Цоя я написал бы "Спасибо", — сказал вокалист группы "Порте" Александр Иленко.