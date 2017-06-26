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Пресс-конференция в Минкультуры по вопросу разбора стены Анакопии
© Sputnik. Владимир Бегунов

Кобахия о Женевских дискуссиях: необходимо деполитизировать гуманитарные вопросы

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В Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная итогам 40 раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия отметил, что за последние три-четыре года на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье очень актуализировалась группа по гуманитарным вопросам.

"Необходимо деполитизировать вопросы, связанные с гуманитарными проблемами, но, к сожалению, это не всегда получается, так как любое решение гуманитарных вопросов связывается с политической неурегулированностью, с неподписанием договора о неприменении силы", — добавил Кобахия.

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