Кобахия о Женевских дискуссиях: необходимо деполитизировать гуманитарные вопросы

Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия отметил, что за последние три-четыре года на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье очень актуализировалась группа по гуманитарным вопросам.

"Необходимо деполитизировать вопросы, связанные с гуманитарными проблемами, но, к сожалению, это не всегда получается, так как любое решение гуманитарных вопросов связывается с политической неурегулированностью, с неподписанием договора о неприменении силы", — добавил Кобахия.