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Беслан Эшба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эшба о российской бизнес-миссии: правительство Абхазии поддержит село

Радио
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Российские производители современной сельхозтехники ознакомили со своей продукцией абхазских фермеров в рамках бизнес-миссии, организованной Торговым представительством России в Абхазии. Вице-премьер Беслан Эшба рассказал российским гостям, что развитие сельского хозяйства всегда было приоритетным направлением для руководства страны.

"Такие встречи нужны, и мы рады, что они имеют место быть. Взаимодействие с Россией по линии сельского хозяйства для нас очень важно.  Никакой продукции мы не произведем, если не будет технической и технологической поддержки. Развитие села является для нас серьезным приоритетом. Наша сельхозпродукция, которая вывозится, пользуется большим авторитетом. Бренд Абхазии – экологически чистый продукт, поэтому нам действительно очень интересно дальнейшее взаимодействие", — сказал Беслан Эшба.

По словам вице-премьера, правительство обязательно поддержит абхазских сельхозпроизводителей и готово активно включаться в этот процесс. 


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