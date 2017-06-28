Эшба о российской бизнес-миссии: правительство Абхазии поддержит село

По словам вице-премьера, правительство обязательно поддержит абхазских сельхозпроизводителей и готово активно включаться в этот процесс.
По словам вице-премьера, правительство обязательно поддержит абхазских сельхозпроизводителей и готово активно включаться в этот процесс.
Тело ученицы четвертого класса Вержинэ Сурменелян с признаками насильственной смерти было обнаружено 2 декабря 2013 года в заброшенном доме по улице Железнодорожный проезд в селе Гумиста Сухумского района.
Министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия рассказал Sputnik о перспективах туристического сезона 2017 года.
Московский театр "Геликон-опера" завершает свой 27-й сезон премьерой оперного шедевра Джузеппе Верди "Трубадур", премьерная серия будет проходить с 27 по 30 июня, а также 4 и 5 июля.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о создании Национального пантеона выдающихся граждан.
Российская авиакомпания Red Wings Airlines получила разрешение на выполнение рейсов в Азербайджан.
Армения удовлетворена тем, как реализуется программа военно-технического сотрудничества с Россией.
С начала выставки ЭКСПО-2017 в Астане самыми популярными павильонами стали уголки России, Узбекистана и Индии.
Президент Алмазбек Атамбаев пригласил парламентскую делегацию России приезжать почаще, отдыхать в Кыргызстане и отозвался о приеме россиян, как о встрече с родней.
Российские нефтяные компании в третьем квартале 2017 года поставят в Беларусь 4,5 миллиона тонн нефти, когда для нормальной работы белорусским НПЗ нужно 6 миллионов тонн ежеквартально.
В Латвии хотят запретить школьникам запретить детям делать татуировки и уколы красоты, ходить в солярий и есть фастфуд.
Ряд министерств Литвы совместно с организацией "Союз стрелков" рассматривают возможность введения с этого года в школах для старшеклассников уроков национальной безопасности.
Унионистские партии и движения в Молдове всегда были малочисленны и останутся непопулярными среди населения, считает политолог Анжела Колацки.
Всемирно известный футболист Криштиану Роналду дал автограф таджикскому фанату.
В России откроется еще одно Генеральное консульство Узбекистана - в Екатеринбурге. Известно, что представительства Узбекистана также могут появиться в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Владивостоке.
С 2018 года в Эстонии станет обязательной установка в жилых домах датчиков угарного газа.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о создании Национального пантеона выдающихся граждан.
Российская авиакомпания Red Wings Airlines получила разрешение на выполнение рейсов в Азербайджан.
Армения удовлетворена тем, как реализуется программа военно-технического сотрудничества с Россией.