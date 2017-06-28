Эшба о российской бизнес-миссии: правительство Абхазии поддержит село

"Такие встречи нужны, и мы рады, что они имеют место быть. Взаимодействие с Россией по линии сельского хозяйства для нас очень важно. Никакой продукции мы не произведем, если не будет технической и технологической поддержки. Развитие села является для нас серьезным приоритетом. Наша сельхозпродукция, которая вывозится, пользуется большим авторитетом. Бренд Абхазии – экологически чистый продукт, поэтому нам действительно очень интересно дальнейшее взаимодействие", — сказал Беслан Эшба.

По словам вице-премьера, правительство обязательно поддержит абхазских сельхозпроизводителей и готово активно включаться в этот процесс.



