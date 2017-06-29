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© Sputnik. Екатерина Чеснокова

Андреев о смерти Яковлева: известие повергло в шок

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Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев поделился своими мыслями о внезапной кончине своего друга и бывшего коллеги Олега Яковлева.

По словам Андреева, известие о том, что Олег уже неделю как находится в больнице, повергло его в шок. Последний раз он виделся с другом полтора месяца назад, и все было хорошо. 

"У меня даже мысли не было, что может случиться что-то серьезное", — поделился Андреев в эфире радио Sputnik.

Бывший солист популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев ушел из жизни рано утром 29 июня. О смерти певца сообщила его спутница жизни Александра Куцевол. Ранее она сообщила, что Яковлев госпитализирован из-за двухстороннего воспаления легких и находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В ноябре 2016 года популярный певец отметил свой 47-й день рождения. Олег Яковлев выступал в составе "Иванушек International" с 1998 года, но в 2013-м покинул коллектив, сосредоточив все усилия на сольной карьере. Популярная российская музыкальная группа "Иванушки International" была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко.

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