Иманкулов: москитные сетки на окнах опасны для детей

"Не оставляйте маленьких детей одних. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу. Если вы что-то показываете ребенку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду", — сказал Руслан Иманкулов в эфире радио Sputnik Казахстан

По словам специалиста, чаще всего дети становятся жертвами несчастного случая по вине халатного отношения родителей. Эксперт считает, что детям не обязательно учиться самостоятельно открывать окна для их же безопасности.

"Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или выглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна", — отметил Иманкулов.