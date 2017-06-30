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Кристина Лакербая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Минтуризма Абхазии: аттестовано более 450 экскурсоводов в 2017 году

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О том, как прошла аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по горному туризму, рассказала в студии радио Sputnik Абхазия начальник отдела анализа, прогнозирования и развития туризма и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая.

"По новым правилам, все экскурсоводы Абхазии должны пройти аттестационную комиссию, получить бейджик и сдать экзамен после прохождения специализированных курсов. Аттестованных экскурсоводов на сегодняшний день более 450 человек", — отметила Лакербая. 

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