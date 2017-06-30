Минтуризма Абхазии: аттестовано более 450 экскурсоводов в 2017 году

"По новым правилам, все экскурсоводы Абхазии должны пройти аттестационную комиссию, получить бейджик и сдать экзамен после прохождения специализированных курсов. Аттестованных экскурсоводов на сегодняшний день более 450 человек", — отметила Лакербая.