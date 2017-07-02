Хинтба: проект "Шедевры московской сцены" будет продолжаться

"В сегодняшних условиях было сложно представить, что возможно реализовать такой масштабный проект, и получилось все, потому что это настоящий театр, тот театр, который попадает в душу человека, заставляет мыслить, сопереживать. Я счастлив, что наши зрители увидели театр такого уровня. Эти гастроли я считаю крайне успешными, и проект "Шедевры московской сцены", безусловно, будет продолжаться", — сказал гендиректор Русского театра драмы Абхазии Ираклия Хинтба.