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Пресс-конференция в РУСДРАМе по премьере спектакля Примадонна
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба: проект "Шедевры московской сцены" будет продолжаться

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В рамках проекта "Шедевры московской сцены" в Сухуме с 26 по 30 июня прошли гастроли Московского драматического театра на Малой Бронной и Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова.

"В сегодняшних условиях было сложно представить, что возможно реализовать такой масштабный проект, и получилось все, потому что это настоящий театр, тот театр, который попадает в душу человека, заставляет мыслить, сопереживать. Я счастлив, что наши зрители увидели театр такого уровня. Эти гастроли я считаю крайне успешными, и проект "Шедевры московской сцены", безусловно, будет продолжаться", — сказал гендиректор Русского театра драмы Абхазии Ираклия Хинтба.

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