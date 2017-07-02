Хинтба: проект "Шедевры московской сцены" будет продолжаться

В Абхазии 2 июля наблюдается резкое повышение температуры, в Сухуме термометры показывают 35 градусов тепла.
Небывалые для Абхазии гастроли Московского театра на Малой Бронной и Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова включали четыре спектакля и шли с 26 по 30 июня в РУСДРАМе.
На набережной Махаджиров в Сухуме проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города.
Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Доходная часть госбюджета Азербайджана в этом году должна вырасти на 511 миллионов манатов, или на 3,1% . Дополнительные финансы потребовались банковскому сектору.
Ученые обнаружили, что генетический код женской части населения Армении остался практически неизменным за прошедшие восемь тысяч лет.
Вопрос создания Сирийского комитета национального примирения может быть в повестке пятой встречи по Сирии в Астане.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручил сотрудникам МЧС ключи от квартир в преддверии их профессионального праздника.
Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. По словам Лукашенко, для двух стран самое главное – это импортозамещение, чтобы показать свою самодостаточность.
Москва озабочена развитием ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, в частности с правом получить образование на родном языке, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, назвав нечеткие законы "чрезвычайно опасным виражом".
Литва и еще 11 стран НАТО планируют в совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск.
В Молдову прибывает делегация одной из крупнейших ассоциаций российских предпринимателей "Деловая Россия".
Посольство Ирана в Таджикистане закрыло торговое и культурное представительства в городе Худжанде.
Алжир рассматривает Узбекистан в качестве партнера для совместного освоения рынков Африки и Европы.
НАТО должен разместить в регионе Балтики дополнительные силы на время осенних российско-белорусских учений "Запад 2017", считает министр обороны Эстонии Юри Луйк.
Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Доходная часть госбюджета Азербайджана в этом году должна вырасти на 511 миллионов манатов, или на 3,1% . Дополнительные финансы потребовались банковскому сектору.
Ученые обнаружили, что генетический код женской части населения Армении остался практически неизменным за прошедшие восемь тысяч лет.