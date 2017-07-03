15:17 03 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 30°C
Прямой эфир
Поиск
Андрей Сутугинас
из личного архива Андрея Сутугинаса

Звукотерапевт: как музыка может вылечить тело и душу

Радио
Получить короткую ссылку
26 0 0

Что такое звукотерапия, как лечит музыка и что такое сила "звука" вообще, в интервью Sputnik Беларусь рассказал звукотерапевт, гонг-мастер, основатель и руководитель "Театра звука", член международной ассоциации звукотерапевтов Андрей Сутугинас.

С помощью звукотерапии можно корректировать как физическое, так и эмоциональное состояние человека. При этом целебной силой обладает как "живой" звук, так и записанный, рассказал собеседник Sputnik Беларусь Сутугинас.

"Все болезни — это психосоматика, поэтому если вы в хорошем, стабильном эмоциональном состоянии, то вашему физическому телу гораздо проще справляться со всеми задачами", — уточнил Сутугинас.

В частности, еще с древних времен известно, что звук колоколов оказывает не только ментальное воздействие, но и физическое — повышает вибрацию в пространстве, которую не выдерживают ни микробы, ни иные организмы, отметил специалист по звукотерапии. Самый мощный из всех инструментов, как полагает Сутугинас, это человеческий голос. В поисках новых способов извлечения звука, он пришел к горловому виду пения. Также мастер подробно рассказывает о нестандартных инструментах, способных извлекать настоящий архаичный звук. 

По теме

Сергей Жилин: музыка – моя жизнь
Юная певица Барциц: музыка мне не мешает учиться
"Музыка для детских сердец" прозвучала в Абхазгосфилармонии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бочки с оксидом урана
    Урановый запас

    В Казахстане откроется банк низкообогащенного урана МАГАТЭ. Резерв урана станет неприкосновенным запасом, который будет востребован только в случае кризисной ситуации на мировом урановом рынке.

  • Водительское удостоверение Кыргызской Республики. Архивное фото
    Все свое беру с собой

    Граждане Кыргызстана, возможно, смогут работать в России с национальными водительскими правами.

  • Президент России Владимир Путин
    Узы братской дружбы и товарищества

    Президент Российской Федерации поздравил главу Беларуси Александра Лукашенко с Днем Независимости республики и отметил позитивную динамику сотрудничества двух стран.

  • Настольная игра Ice Cool
    Мировая игра

    Созданная в Латвии игра Ice Cool заставила весь мир следить за приключениями в школе пингвинов и завоевала премию Spiel des Jahres, которая вручается лучшим настольным и карточным играм.

  • Ремонт горы Гедыминаса, фото с места событий
    Оползень задержан

    В Вильнюсе ликвидировали последствия оползней, сошедших на юго-восточном склоне горы Гедиминаса.

  • Российско-молдавский бизнес-форум в Москве
    Ознакомительная поездка

    В Молдову прибывает делегация одной из крупнейших ассоциаций российских предпринимателей "Деловая Россия".

  • Мэр Душанбе Рустам Эмомали, архивное фото
    Ничего не надо!

    Мэр Душанбе Рустам Эмомали распорядился освободить от арендной платы и единовременных выплат, пострадавших от пожара торговцев рынка "Коврон", сроком на 2 года.

  • Письменный набор главы государства
    Поэкспериментируем

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в качестве эксперимента назначит 23-летнего Алишера Садуллаева заместителем министра народного образования Узбекистана.

  • Международная выставка кошек в Таллинне
    Страховка для питомца

    Специалист по страхованию домашних животных рассказал, в каких случаях и на какие компенсации может рассчитывать хозяин застрахованного питомца.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

VII Всероссийская премия Выпускник-2017
Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе
Запуск ракеты-носителя Великий поход с космодрома Вэньчан
Запуск ракеты-носителя "Великий поход" с космодрома Вэньчан прошел неудачно
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia