Звукотерапевт: как музыка может вылечить тело и душу

С помощью звукотерапии можно корректировать как физическое, так и эмоциональное состояние человека. При этом целебной силой обладает как "живой" звук, так и записанный, рассказал собеседник Sputnik Беларусь Сутугинас.

"Все болезни — это психосоматика, поэтому если вы в хорошем, стабильном эмоциональном состоянии, то вашему физическому телу гораздо проще справляться со всеми задачами", — уточнил Сутугинас.

В частности, еще с древних времен известно, что звук колоколов оказывает не только ментальное воздействие, но и физическое — повышает вибрацию в пространстве, которую не выдерживают ни микробы, ни иные организмы, отметил специалист по звукотерапии. Самый мощный из всех инструментов, как полагает Сутугинас, это человеческий голос. В поисках новых способов извлечения звука, он пришел к горловому виду пения. Также мастер подробно рассказывает о нестандартных инструментах, способных извлекать настоящий архаичный звук.