Нанба об Июльской операции 1993 года: сломали врагов

"Июльская наступательная операция — это половина успеха на пути к победе. Нас не могли бить с высоты и наблюдать за нами. Это делали мы, потому что мы осели над высотами Сухума. Мы тогда и сломали их, практически. В сентябре месяце у нас была мощная армия в масштабе нашей республики, нас остановить уже никто не мог. Мы могли выстраивать линию фронта так, чтобы ни один человек не пострадал от флангового удара противника", — сказал Нанба.

По словам Нанба, профессиональная армия создавалась благодаря "школе" на поле боя, где можно было быть убитым в любую минуту.