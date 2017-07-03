Нанба об Июльской операции 1993 года: сломали врагов

По словам Нанба, профессиональная армия создавалась благодаря "школе" на поле боя, где можно было быть убитым в любую минуту.
По словам Нанба, профессиональная армия создавалась благодаря "школе" на поле боя, где можно было быть убитым в любую минуту.
О том, какие смешанные чувства вызвала смерть городского бездомного - Марадоны, не оставив равнодушным никого, рассуждает колумyнист Sputnik Борис Войцеховский, который когда-то даже посвятил стихотворение тому, кого всегда считал "главной звездой Сухума, его вечным принцем и разбойником, Бармалеем и рыцарем".
Тело ученицы четвертого класса Вержине Сурменелян с признаками насильственной смерти было обнаружено 2 декабря 2013 года в заброшенном доме по улице Железнодорожный проезд в селе Гумиста Сухумского района.
Со 2 по 6 июля в Сухуме проходит VII Международный турнир среди мужских команд по баскетболу памяти первого президента Федерации баскетбола Абхазии, бывшего президента Абхазии Сергея Багапш.
Пограничники задержали в Южной Осетии гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.
Юридических ограничений для использования «Газпром» газопровода ТАР для экспорта топлива в Европу нет, считают эксперты.
Глава Минобрнауки Армении обещает привлечь к ответственности вузы, выдающие поддельные дипломы государственного образца.
Нурсултан Назарбаев подписал закон о перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.
На кыргызско-китайской границе прошли учения, в ходе которых военные боролись с тремя силами зла – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Эксперт о том, почему капитализм как социально-экономическая модель исчерпал себя, а частное потребление перестало быть двигателем прогресса.
Сенатор Алексей Пушков считает, что жителей Латвии в депрессию ввергает не «суровое советское прошлое», а «бездарное настоящее».
Генпрокуратура Литвы передала вильнюсскому суду дело о событиях 13 января 1991 года, по которому обвиняются еще два гражданина России.
Несмотря на передышку, жара не собирается отступать: переждать зной можно на обновленном и расширенном пляже – где его найти?
В Москве, по подозрению в торговле людьми, задержана гражданка Таджикистана – за двух девушек злоумышленница попросила 100 тысяч рублей.
В Ташкенте появился памятник, посвященный 80-летию проживания в стране корейцев, попавших в Узбекистан после вынужденного переселения.
Почему Эстония с радостью встречает венгерских пехотинцев, предпочитая игнорировать факт территориальных притязаний Венгрии к Украине.
Пограничники задержали в Южной Осетии гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.
Юридических ограничений для использования «Газпром» газопровода ТАР для экспорта топлива в Европу нет, считают эксперты.
Глава Минобрнауки Армении обещает привлечь к ответственности вузы, выдающие поддельные дипломы государственного образца.