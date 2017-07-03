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Закан Нанба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Нанба об Июльской операции 1993 года: сломали врагов

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Кавалер "Ордена Леона", начальник штаба первой бригады Гумистинского фронта в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов Закан Нанба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о значении июльской наступательной операции.

"Июльская наступательная операция — это половина успеха на пути к победе. Нас не могли бить с высоты и наблюдать за нами. Это делали мы, потому что мы осели над высотами Сухума. Мы тогда и сломали их, практически. В сентябре месяце у нас была мощная армия в масштабе нашей республики, нас остановить уже никто не мог. Мы могли выстраивать линию фронта так, чтобы ни один человек не пострадал от флангового удара противника", — сказал Нанба.

По словам Нанба, профессиональная армия создавалась благодаря "школе" на поле боя, где можно было быть убитым в любую минуту.

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