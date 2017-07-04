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Виктория Тигиева
© Sputnik. Алексей Ковалев

Страсть менять телефоны раз в год: кто и зачем так делает

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Особенно в молодежной среде принято покупать новый мобильный телефон хотя бы один раз в год.

Оказывается, есть несколько причин, по которым люди меняют свои все еще хорошие и качественные смартфоны. Первая причина — банальная страсть к покупкам, рассуждает в эфире радио Sputnik Южная Осетия Виктория Тегиева. 

Еще одной распространенной причиной, по которой люди стараются покупать мобильные новинки — это желание быть лучшим во всем. Этакий комплекс отличника. У такого человека, по его мнению, все всегда должно быть лучше, чем у других: лучшая машина, лучшие поездки, лучшая работа и, конечно, лучший мобильник.

Такое вот стремление к покупке все новых и новых моделей телефонов еще является и признаком неуверенности в себе. Человек просто стесняется показывать в обществе самого себя. Стесняется вести себя естественно, стесняется рассказывать о своих жизненных условиях, стесняется выражать свои эмоции, стесняется маленькой зарплаты и, как следствие, стесняется показывать в обществе старую модель кнопочного телефона.

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