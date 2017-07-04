Мнение эксперта Кубата Рахимова о будущем постсоветского мира

"Говорить о будущем — дело неблагодарное. В нашем случае мы должны видеть сценарий. Условно есть сценарий оптимистический, есть пессимистический или условно сбалансированный. Я считаю, что не все так плохо, как бы нам ни рисовали какие-то товарищи извне. Но не все так радужно, как хотелось некоторым слепым адептам. Каждый раз нужно находить новый баланс", — говорит Рахимов в эфире радио Sputnik Беларусь

По словам эксперта, странам — участницам ЕАЭС необходимо в большей степени развернуться друг к другу на экспертном уровне. Чем больше общаются между собой люди, формирующие мнение политических элит, тем более эффективно будет выстраиваться дальнейшая интеграция.

При этом нужно понимать, что каждая из пяти стран — участниц ЕАЭС после распада СССР живет в своем информационном и ментальном поле, поэтому поэтапное сближение — путь непростой, особенно в условиях некого давления извне.

"Внешний враг иногда дает эффект единения и консолидации, то есть внешнее давление будет нас заставлять быть ближе друг к другу: в военно-политическом плане, с точки зрения оборонно-промышленного комплекса, еще каких-то моментов, но внешнее давление будет иметь свой плюс. Но оно может иметь и минус, поскольку мы все суверенные государства, и каждая из пяти стран ЕАЭС должна сохранить право на свою точку зрения", — убежден эксперт.