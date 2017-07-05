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Зоя Чалова о писателе Данииле Гранине: его уход - колоссальная потеря

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В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин - признанный классик советской и российской литературы, фронтовик и общественный деятель.

Директор Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского Зоя Чалова в эфире радио Sputnik вспоминала, каким был писатель, и как много он значил для библиотечного мира. 

"Для нас он очень многое значит – и для библиотечного мира, и чисто по-человечески. Это колоссальная потеря. Он был компасом, ориентиром. Меня всегда потрясала, несмотря на возраст, его кристально чистая голова мысли. Он никогда не предавал себе, и всех нас", — сказала  Чалова.

Даниил Гранин  много писал об учёных, о войне и сопротивлении Ленинграда вражеской блокаде. 

Даниил Гранин занимался и общественной деятельностью, участвовал в международных встречах и симпозиумах, посвященных науке, экологии, литературе. Он создал первое в стране Общество милосердия. Был председателем правления Международного благотворительного фонда имени Лихачева.



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