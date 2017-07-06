Амичба: прорабатывается образовательный проект для студентов из Абхазии в ФРГ

"Для меня, как представителя МИД Абхазии, очень важно иметь возможность в ходе участия в таких международных форумах задавать вопросы, касающиеся Абхазии, такие как изоляция Абхазии, вопросы гуманитарных и образовательных проектов", — сказала Амичба.

Также представитель МИД Абхазии отметила, что данная конференция была ярким примером изоляции Абхазии.

"Присутствовали практически все республики бывшего СССР, но не было представителей Абхазии, РЮО, НКР и ПМР", — добавила Амичба.

Однако, представитель МИД Германии отметил, что делаются первые шаги в деизоляции Абхазии.

"Немецкая академическая служба обмена сейчас налаживает контакты с Абхазией и выступает за то, чтобы наши студенты и выпускники участвовали в образовательных программах обмена. МИД Германии, считает это первым хорошим шагом", — сказала Амичба.