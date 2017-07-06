Пилия о прямых выборах мэра Сухума: спросим у населения

О том, как развиваются отношения между Абхазией и Южной Осетией, в каких направлениях странам нужно сотрудничать в первую очередь, как менялась Абхазия после войны, и чем гордится министр внешнеполитического ведомства, рассказал на радио Sputnik Абхазия министр МИД РЮО Дмитрий Медоев.

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