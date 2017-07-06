23:04 06 Июля 2017
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Константин Пилия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пилия о прямых выборах мэра Сухума: спросим у населения

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Об инициативе Сухумского горсобрания внести поправки в Закон Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах" и о создании проекта закона "О статусе столицы" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель городского собрания Сухума Константин Пилия.

"Вопрос прямых выборов мэра столицы мы хотим вынести на референдум. Считаем, что именно население должно решать такие вопросы", — считает Пилия. 

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