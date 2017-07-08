О причинах роста количества заболевших и факторах риска Sputnik Узбекистан рассказал онколог, глава отделения персонализированной онкологии клиники "МЕДСИ" Владимир Лядов.
Онколог: ожирение может привести к раку
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"Население Земли стареет. Количество онкологических заболеваний растет среди населения развитых стран. Рак — это болезнь пожилых, рак — это болезнь генов, мутации в клетках накапливаются, для этого требуется время… Сложно выделить группу риска в целом по онкологическим заболеваниям, но, безусловно, курение повышает риск", — сказал Лядов в интервью Sputnik Узбекистан.
Что же касается излишней массы тела, то при ожирении те факторы, которые влияют на рост жировой массы, активируют и различные проонкогенные сигнальные пути, клетки активнее делятся, а значит, и активнее накапливаются мутации, что и приводит к образованию опухолей.
Путин и Трамп в пятницу провели свою первую личную встречу, которая состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались почти 2 часа 20 минут, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, вопросы кибербезопасности.