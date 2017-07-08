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Глава отделения персонализированной онкологии клиники МЕДСИ Владимир Лядов
Facebook/Владимир Лядов

Онколог: рак это болезнь пожилых

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О причинах роста количества заболевших и факторах риска Sputnik Узбекистан рассказал онколог, глава отделения персонализированной онкологии клиники "МЕДСИ" Владимир Лядов.

"Население Земли стареет. Количество онкологических заболеваний растет среди населения развитых стран. Рак — это болезнь пожилых, рак — это болезнь генов, мутации в клетках накапливаются, для этого требуется время… Сложно выделить группу риска в целом по онкологическим заболеваниям, но, безусловно, курение повышает риск", — сказал Лядов в интервью Sputnik Узбекистан.

Что же касается излишней массы тела, то при ожирении те факторы, которые влияют на рост жировой массы, активируют и различные проонкогенные сигнальные пути, клетки активнее делятся, а значит, и активнее накапливаются мутации, что и приводит к образованию опухолей.

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