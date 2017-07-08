"Приношение жертвы": Минченок и Хагба о новом фильме

"Фильм "Приношение жертвы" расскажет о том, что никто и никогда не рассказывал, какое значение в ритуале, в котором главным является смерть, а результатом бессмертие, играет не жрец, а сама жертва. Кем были наши мальчики, которые погибли во время войны, которых мы тоже называем жертвами. Жертва – это всегда нечто пассивное, когда на самом деле, человек, обреченный на смерть ради высочайшей идеи, которая может сделать жизнь его духа бессмертной, не является пассивным, он сам выбирает свою судьбу", — сказал Дмитрий Минченок.