"Приношение жертвы": Минченок и Хагба о новом фильме

Абхазская певица Хибла Мукба рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия о кастинге в шоу "Голос", где она принимала участие.
В традиционном Международном турнире имени Чемпиона СССР Владимира Маршания примут участие 300 спортсменов.
Сухумское городское Собрание инициирует поправки в закон Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах", и создание проекта закона "О статусе столицы".
Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.
Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.
Пауки каракурты, из рода черных вдов, нападают на верблюдов в Атырауской области Казахстана – их жертвами уже стали шесть животных.
Соль от потливости, смешанные ткани вместо дорогого шелка — специалисты рассказали, как пережить знойный июль без проблем.
Новая концепция декрета президента №3 «О предупреждении социального иждивенчества» поступила на рассмотрение в администрацию Лукашенко.
На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.
Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.
Депутаты молдавского парламента утвердили законопроект по реформе исполнительной власти.
Таджикистан хочет получить от Европейского банка реконструкции и развития дополнительные средства для модернизации Кайраккумской ГЭС.
Президент Афганистана предлагает Узбекистану и Туркмении присоединиться к региональному энергетическому проекту CASA-1000.
В столице Эстонии проходит крупнейший в странах Балтии региональный конгресс секты «Свидетели Иеговы», запрещенной в ряде стран.
Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.
Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.