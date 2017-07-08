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Дмитрий Минченок и Кесоу Хагба
© Sputnik.

"Приношение жертвы": Минченок и Хагба о новом фильме

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Актер Кесоу Хагба и режиссер, драматург Дмитрий Минченок рассказали в интервью радио Sputnik о планах совместной работы.

"Фильм "Приношение жертвы" расскажет о том, что никто и никогда не рассказывал, какое значение в ритуале, в котором главным является смерть, а результатом бессмертие, играет не жрец, а сама жертва. Кем были наши мальчики, которые погибли во время войны, которых мы тоже называем жертвами. Жертва – это всегда нечто пассивное, когда на самом  деле, человек, обреченный на смерть ради высочайшей идеи, которая может сделать жизнь его духа бессмертной, не является пассивным, он сам выбирает свою судьбу", — сказал Дмитрий Минченок. 

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