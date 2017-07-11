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Эксперт о Sea Breeze 2017 в Черном море: есть агрессивный элемент

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Украинско-американские учения Sea Breeze-2017 пройдут с 10 по 23 июля в Черном море у берегов Украины, ожидается, что в этом году в маневрах примут участие военные из 17 стран.

"Эти учения проводятся уже не в первый раз, и каждый раз вызывают много вопросов у российской стороны, так как проводятся во внутреннем море, где у нас есть собственные интересы, не должны забывать про Крым. В ряде таких учений американцы отрабатывали высадку десанта на не оборудованное побережье, что говорит о том, что учения в том числе направлены на захват территорий, и в них есть агрессивный элемент", — высказал свое мнение военный эксперт, Капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik.

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