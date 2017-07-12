Федеральная налоговая служба России получила право блокировать не только сайты интернет-казино и лотерей, но и сайты, которые с помощью программного обеспечения позволяют получить доступ к запрещенным игровым ресурсам. Это следует из совместного приказа Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко сообщила радио Sputnik, что ситуация с любым запретом имеет двоякую форму: "Одних людей это еще больше спровоцирует интересоваться этим, потому что это запрещено, а на другую категорию людей – простых людей, которые не имеют в основе ростков зависимого поведения, этот закон подействовал хорошо".

"Если зависимая форма поведения есть, то человек, к сожалению, найдет и другую форму реализации своей зависимости. А с точки зрения государственного регулирования, безусловно, эта правовая мера имеет место быть и имеет свой результат", — отметила Овчаренко.



