Лера Адлейба: снялась в клипе Стаса Пьехи

Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля.
Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин считает, что власти Абхазии давно должны были уделить проблеме безопасности внимание.
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, бывший руководитель Центра специального назначения при СГБ Абхазии Рауль Лолуа в студии радио Sputnik рассказал о правилах поведения при захвате заложников.
25-летие ввода в Южную Осетию «голубых касок», которые 16 лет служили гарантом мира, отметят грандиозным байк-шоу.
Эстонская школьница учит азербайджанский язык, историю, культуру и надеется когда-нибудь переехать жить в страну, которую так любит.
Международные посредники хотят организовать встречу президентов Армении и Азербайджана по вопросу Карабаха уже в этом году.
Гражданин Испании сжег свой паспорт в Казахстане, после чего провел несколько дней в центре для бомжей и был депортирован на родину. Но очень хотел остаться.
Число претендентов на пост президента Кыргызстан выросло до 22 человек – от генеральных директоров компаний до временно безработных.
Интернет-пространство и социальные сети должны строиться по законам нравственности, моральности, духовности, считает президент Беларуси.
Тело Вани Берладина, которого 10 дней искали всей Латвией, обнаружено без признаков жизни, скорее всего мальчик заблудился.
Литовского чиновника отправили в отставку за сомнения в правоте «литовских партизан», призывавших к убийствам советских граждан.
Президент Молдовы Игорь Додон отправился с рабочим визитом в Беларусь с уверенностью в еще большем сближении двух стран.
Эксперты из Евразийского банка развития считают, что плавающий курс сомони, ориентированный на российский рубль, оптимален для Таджикистана.
Узбекистан предоставил право студентам из соседнего Таджикистана учиться в вузах республики вне квот приема на платно-контрактной основе.
Эстонский ледокол Botnica с марта безуспешно пытается найти работу, после того, как Россия ввела в отношении Эстонии контрсанкции
25-летие ввода в Южную Осетию «голубых касок», которые 16 лет служили гарантом мира, отметят грандиозным байк-шоу.
Эстонская школьница учит азербайджанский язык, историю, культуру и надеется когда-нибудь переехать жить в страну, которую так любит.
Международные посредники хотят организовать встречу президентов Армении и Азербайджана по вопросу Карабаха уже в этом году.