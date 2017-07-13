Грань между любовью к своим и ненавистью к чужакам: психолог о национализме

Является ли национализм болезнью, и где грань, отделяющая любовь к своей нации и стране от ненависти к чужакам — об этом, в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит психолог Елена Ковалева.
Является ли национализм болезнью, и где грань, отделяющая любовь к своей нации и стране от ненависти к чужакам — об этом, в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит психолог Елена Ковалева.
Преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.
Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля.
"Полка добра" - это первый проект благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", в рамках которого устанавливаются полки в самых крупных магазинах городов республики, которые будут наполнены продуктами питания и хозтоварами.
Есть в Южной Осетии заповедные территории, куда запрещается входить простым смертным, при том, что запрещающих знаков вокруг не видно.
Туристический поток в Азербайджан за год вырос на четверть – при этом каждый четвертый приезжающий в республику путешественник – россиянин.
Армянский гроссмейстер Левон Аронян в шестом туре Gran Prix в Женеве уступил индийцу Пентала Харикришне и значительно отстал от лидеров.
Аким Астаны Асет Исекешев предложил коллегам из городов стран Шанхайской организации сотрудничества создать совет мэров.
В Кыргызстане задержан член международной террористической организации, который был направлен в страну для создания подполья.
Белорусские пограничники задержали группу нелегалов из Пакистана и их проводника россиянина, которые собирались попасть в Литву.
Восхваляющий балтийских «лесных братьев» фильм НАТО вызвал возмущение официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Выход из энергетического кольца с участием России и Беларуси и синхронизация с европейскими сетями обойдется Литве в 400 миллионов евро.
Кишиневский таксист оформил свой автомобиль в стиле главного героя знаменитого фильма Люка Бессона «Такси».
Таджикские сенаторы поддержали законопроект о предоставлении спецслужбам права отслеживать деятельность граждан в сети.
Россельхознадзор, обычно запрещающий ввоз молочной продукции из Беларуси, ввел ограничения на доставку экзотических животных и птиц из Узбекистана.
В попытке добиться у влиятельных стран Запада нужного для себя решения, Эстония будет придерживаться русофобских тенденций, считает эксперт.
Есть в Южной Осетии заповедные территории, куда запрещается входить простым смертным, при том, что запрещающих знаков вокруг не видно.
Туристический поток в Азербайджан за год вырос на четверть – при этом каждый четвертый приезжающий в республику путешественник – россиянин.
Армянский гроссмейстер Левон Аронян в шестом туре Gran Prix в Женеве уступил индийцу Пентала Харикришне и значительно отстал от лидеров.