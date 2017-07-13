Психолог об убийстве туриста: возможно, преступники знали потерпевших

"Во избежание более тяжелых последствий необходимо выполнять требование преступников, чтобы не подвергаться большей агрессии. Любой протест вызовет со стороны преступника более дерзкие действия по отношению к жертвам", — сказала Ладария.

По словам психолога, возможно, преступники были знакомы с потерпевшими, и поэтому, хотели скрыть свои лица.