Сократ Джинджолия о борьбе с криминалом: нужно уходить от риторики

"К сожалению, те случаи, которые имели место в последнее время, не красят нас и создают такое впечатление, будто у нас нет борьбы с преступностью. Да, конечно, можно обвинить и правоохранительные органы, сказать, что они не выполняют свои функции, и это действительно так. Когда мы приняли Конституцию и объявили наше государство правовым, демократическим, мы взяли на себя определенные обязательства по обеспечению прав и свобод граждан", — подчеркнул Джинджолия.

По его словам, в республике практически отсутствует профилактика правонарушений, очень слабо работает институт участковых инспекторов.