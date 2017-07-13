14:43 13 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Сократ Джинджолия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сократ Джинджолия о борьбе с криминалом: нужно уходить от риторики

Радио
Получить короткую ссылку
5320

Член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия дал оценку криминогенной ситуации в Абхазии.

"К сожалению, те случаи, которые имели место в последнее время, не красят нас и создают такое впечатление, будто у нас нет борьбы с преступностью. Да, конечно, можно обвинить и правоохранительные органы, сказать, что они не выполняют свои функции, и это действительно так. Когда мы приняли Конституцию и объявили наше государство правовым, демократическим, мы взяли на себя определенные обязательства по обеспечению прав и свобод граждан", — подчеркнул Джинджолия.

По его словам, в республике практически отсутствует профилактика правонарушений, очень слабо работает институт участковых инспекторов.

По теме

Психолог: преступник должен знать, что сопротивления не будет
Психолог об убийстве туриста: возможно, преступники знали потерпевших
Премьер Абхазии встретился с семьей погибшего туриста
Следственный комитет РФ возбудил дело по факту убийства туриста в Абхазии
Посольство России в Абхазии открыло "горячую линию" для туристов
Лолуа об убийстве туриста в Абхазии: банальные бандиты без морального облика
Посол: если туристов в Абхазии не защитят, Россия продумает меры
Эксперт о нападении на туристов из РФ: это могла быть провокация
Эксперт: при нападении надо забыть гордость, жизнь превыше матценностей


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Инсталляция в Астане
    Мэрский совет

    Аким Астаны Асет Исекешев предложил коллегам из городов стран Шанхайской организации сотрудничества создать совет мэров.

  • Задержанный мужчина в наручниках. Архивное фото
    Вывели из подполья

    В Кыргызстане задержан член международной террористической организации, который был направлен в страну для создания подполья.

  • Белорусские пограничники
    Мы из Пакистана!

    Белорусские пограничники задержали группу нелегалов из Пакистана и их проводника россиянина, которые собирались попасть в Литву.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, архивное фото
    Историческое извращение

    Восхваляющий балтийских «лесных братьев» фильм НАТО вызвал возмущение официального представителя МИД России Марии Захаровой.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Прорвать кольцо

    Выход из энергетического кольца с участием России и Беларуси и синхронизация с европейскими сетями обойдется Литве в 400 миллионов евро.

  • Такси
    Как у Бессона

    Кишиневский таксист оформил свой автомобиль в стиле главного героя знаменитого фильма Люка Бессона «Такси».

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Торт в ожидании Игры престолов
Торт в ожидании "Игры престолов"
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia