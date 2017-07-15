Годовщина попытки госпереворота в Турции: картина до сих пор не ясна

С 11 июля во всех регионах Турции начались мероприятия, посвященные первой годовщине попытки госпереворота. С инициативой их проведения выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган, предложив назвать это "вахтами защиты демократии".

В ночь на 16 июля прошлого года группа мятежников попыталась совершить в Турции военный переворот. Погибли более 240 человек, свыше 2 тысяч получили ранения. За минувший год правоохранительные органы Турции задержали свыше ста тысяч человек по подозрению в связях с организацией ФЕТО Гюлена. Половина из них до сих пор находится под стражей.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов сообщил радио Sputnik, что полная картина событий годичной давности в Турции до сих пор не ясна: "Дело темное. Есть разные версии. Есть версия, что чуть ли не сама правящая верхушка подготовила этот сценарий. Но есть и другая версия, что под прикрытием различных сил, под прикрытием различных идеологических течений действительно пытались организовать государственный переворот".

"Понятно, что человек с улицы не может приказать армии начать вооруженную борьбу с властью. То есть, были заговорщики, были объективные и субъективные моменты, стимулирующие выступления против правящей партии. Не исключено, что Эрдоган пошел на упреждение, опередил ход событий и застал своих противников врасплох", – сказал Станислав Тарасов.