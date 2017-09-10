Эмухвари: набор в ДЮСШ № 1 открыт до 10 октября

По словам директора ДЮСШ Татьяны Эмухвари, до 10 октября 2017 года должны быть укомплектованы все группы.
Что нового в этом году будет предложено посетителям детской спортивной школы №1 города Сухум, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала директор ДЮСШ Татьяна Эмухвари.
По словам директора ДЮСШ Татьяны Эмухвари, до 10 октября 2017 года должны быть укомплектованы все группы.
Абоненты одного из двух операторов сотовой связи Абхазии подверглись в среду атаке – при перезвоне на пропущенный номер со счета абонента списываются средства.
В четверг Черноморское побережье Абхазии по-прежнему будет находиться во власти Азорского антициклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Установка новых лифтов проводится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.
Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.
Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".
Нурсултан Назарбаев рассказал, зачем нужна цифровизация Казахстану и поручил начать соответствующую работу в рамках ЕЭК.
Россия передала Кыргызстану 35 мобильных жилых домов в качестве гуманитарной помощи в рамках двустороннего сотрудничества МЧС обоих государств.
Строительство АЭС в белорусских Островцах привело к всплеску разногласий в отношениях между странами Балтии и дало повод сомневаться в их единстве.
Участников антифашистского пикета в Латвии 16 марта, оправданных судом, снова начали преследовать по просьбе Полиции безопасности.
Прокуратура требует приговорить гражданина Литвы к штрафу в 225 евро за поздравление с Днем Победы в социальной сети Facebook.
Президент Молдовы Игорь Додон намерен блокировать инициативу Демпартии о внесении в Конституцию пункта об евроинтеграции.
Из-за отсутствия рейсов из Москвы международный аэропорт в Курган-Тюбе на юге Таджикистана временно закрыт, сотрудники отправлены в отпуск без содержания.
Узбекистанцы бьют тревогу в социальных сетях: на живописных берегах Чарвакского водохранилища растут мусорные свалки.
В Эстонии выйдет комединый спектакль о тайной встрече президентов США и России – премьера состоится в октябре в Таллинне.
Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.
Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.
Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".