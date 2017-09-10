Эмухвари: набор в ДЮСШ № 1 открыт до 10 октября

Что нового в этом году будет предложено посетителям детской спортивной школы №1 города Сухум, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала директор ДЮСШ Татьяна Эмухвари.

"Продолжается набор в секции - дзюдо, бокс, самбо, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол (младшая группа). Что касается новых групп, то в планах открыть группу по ритмике", — сказала Эмухвари.

По словам директора ДЮСШ Татьяны Эмухвари, до 10 октября 2017 года должны быть укомплектованы все группы.



