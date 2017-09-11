Шария о дипломе премии Искандера: это максимум, о котором я мечтал

Журналист, писатель Виталий Шария рассказал радио Sputnik о том, как он воспринял новость, что стал обладателем почетного диплома престижной Международной премии имени Фазиля Искандера.

"Это был максимум, о котором я мечтал, на который надеялся. В премии участвовало очень много именитых авторов, и рассчитывать на то, что кому-то из наших представителей достанется эта премия, было трудно. Можно сказать, что моя мечта сбылась", — рассказал Виталий Шария.

Полную версию интервью с журналистом, писателем Виталием Шария слушайте в 18.30 в эфире радио Sputnik Абхазия сегодня >>