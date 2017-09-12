Ромашкин: в 2018 году ожидаем рост турпотока в Абхазию

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О причинах спада турпотока в Абхазию в 2017 году и о перспективах на следующий год в интервью Sputnik Абхазия рассказал генеральный директор популярного российского туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.