Цикутания о ночном забеге в Сочи: наш участник вошел в сотню из тысячи

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О том, как в Сочи прошел первый ночной забег по трассе "Формула 1", участие в котором принимала команда из Абхазии, на радио Sputnik Абхазия рассказала администратор клуба "Спорт Апсны" Карина Цикутания.